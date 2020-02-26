Нижнекамца приговорили к трем годам условно за заказ стероидов из Белоруссии

Суд в Нижнекамске приговорил 18-летнего юношу за контрабанду сильнодействующих веществ к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года.

Установлено, что 14 августа 2019 года парень через интернет заказал из Белоруссии сильнодействующие препараты общей массой 11,69 грамма, содержащие в своем составе вещества «Станозолол» и «Метандиенон». 26 августа его, после получения посылки, задержали сотрудники полиции.

Свою вину подсудимый полностью признал. Приговор не вступил в законную силу, сообщает пресс-служа прокуратуры РТ.