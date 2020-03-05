RT опубликовало интервью с активистом, который провел собственное расследование дела «Сети»

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Активист Илья Хесин рассказал в интервью RT о ходе своего гражданского расследования дела «Сети» и заявил, что фигуранты этого дела могут быть причастны к убийству молодых людей.

О деле «Сети» стало известно в 2017 году. По версии обвинения, члены сообщества имели террористические ячейки в Пензе, Москве и Санкт-Петербурге, планировали теракты во время чемпионата мира по футболу 2018 года, а также во время президентских выборов, постоянно занимались боевой подготовкой. Некоторые члены сообщества были причастны к изготовлению наркотиков, торговле ими, а также к незаконному хранению оружия.

Некоторые фигуранты заявляли, что их пытали для дачи ложных показаний. 10 февраля 2020 года они получили от 6 до 18 лет лишения свободы. Таким образом, семерых фигурантов дела «Сети» приговорили к 86 годам лишения свободы.

Вскоре, после вынесения приговора, интернет-издание «Медуза» опубликовало материал, в котором еще один участник сообщества, а также бывший знакомый некоторых фигурантов дела, заявил о возможной причастности ряда фигурантов к умышленному убийству двух молодых пензенцев.