В Казани прошел финал Зимнего Фестиваля ГТО — видео

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В Казани прошел финал Зимнего Фестиваля ГТО, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.



В отборочных турах, прошедших в районах и городах Татарстана, приняли участие 24 тысячи человек. В финальных соревнованиях приняли участие более 100 человек.

Участники соревновались в выполнении нормативов ГТО по дисциплинам: силовая гимнастика, лёгкая атлетика, гибкость, подтягивания, отживания. Для желающих проверить свой тонус подготовлены упражнения разных уровней.

«Критерий оценки не меняются — по прежнему 100-бальная система. Те же нормативы, те же и зимний, и летний фестивали», — рассказал куратор ВФСК ГТО в Казани Артур Сабитов.

Свои результаты можно узнать сразу же в электронном виде, как в личном, так и в командном зачете.

Победителями среди городов стали Казань и Альметьевск, среди районов первенство взяли Тетюши.