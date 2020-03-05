СМИ: выплачивать больничные и декретные в России будут по-новому

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С 2021 года в России изменится система оплаты больничных листов, очередных и декретных отпусков. Оплачивать их будет не работодатель, а Фонд социального страхования.

Сейчас Минтруд РФ разрабатывает законопроект, благодаря которому граждане смогут гарантированно получать все страховые выплаты. Авторы законопроекта уверены, что это будет способствовать более высокому качеству обслуживания граждан. Так, например, сейчас у работодателя может не оказаться денег для выплат.

«Трудящийся, получая деньги на больничный непосредственно из кассы ФСС, будет чувствовать себя более спокойно, чем сейчас, когда эти средства выплачивает работодатель, которому они засчитываются в конце года при уплате взносов в Фонд социального страхования», — цитируют «Известия» первого заместителя председателя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрея Исаева.

Ранее Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) приступил к разработке сервиса, который позволит получать медицинскую помощь без предъявления полиса ОМС.

