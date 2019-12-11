Россиян хотят освободить от необходимости предъявлять полис ОМС в больницах

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Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) совместно с территориальным фондом ОМС Московской области приступил к работе по разработке сервиса, который позволит получать медицинскую помощь без предъявления полиса ОМС. Для того чтобы попасть к врачу, достаточно будет предъявить паспорт.

Планируется, что страхование граждан можно будет проверить в режиме реального времени по номеру паспорта, сообщают «Известия».

Отметим, что Татарстан сейчас находится на первом месте среди регионов России по выдаче электронных больничных.