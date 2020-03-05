Казань победила в праве провести «Культурный код»

Фото: ОНФ

Сегодня ночью завершилось всероссийское голосование за выбор регионов, где пройдет международный фестиваль уличного искусства «Культурный код». Татарстан вошел в список победителей.



Организаторы конкурса озвучили итоги голосования. С минимальным процентным разрывом победы одержали Татарстан, Ставропольский край, Нижегородская и Челябинская области. Там будут созданы муралы на фасадах домов, пройдут лекции о современном искусстве, мастер-классы по граффити и творческие концерты.

Напомним, что фестиваль помогает популяризировать современное искусство и улучшить среду российских городов с помощью росписи художниками фасадов зданий в стиле граффити. Из работ участников фестиваля создадут музеи монументального искусства под открытым небом, которые могут стать достопримечательностями городов.

