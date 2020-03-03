Сегодня последний день, когда можно отдать голос за проведение фестиваля «Культурный код» в Казани

Фото: ОНФ

Сегодня, 3 марта, завершается всероссийское голосование за выбор регионов, где пройдет международный фестиваль уличного искусства «Культурный код».

Фестиваль помогает популяризировать современное искусство и улучшить среду российских городов с помощью росписи художниками фасадов зданий в стиле граффити. Работы участников фестиваля создадут музеи монументального искусства под открытым небом, которые могут стать достопримечательностями городов.

Народное онлайн-голосование завершится в 23.59 по московскому времени

