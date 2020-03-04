Рустам Минниханов и вице-премьер правительства России посетили КАЗ им. Горбунова и Казанскую ТЭЦ-2

Сегодня вечером с рабочей поездкой прибыл в Татарстан заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов.

Сразу по прибытии он в сопровождении президента республики Рустама Минниханова посетил Казанский авиационный завод им. С.П. Горбунова — филиал ПАО «Туполев».

Вице-премьеру продемонстрировали производственные цеха предприятия, он также ознакомился с образцами продукции в рамках специально подготовленной выставки.

Далее Борисов отправился на ТЭЦ-2. Там ему доложили о текущих делах предприятия. Кроме того, в рамках встречи обсуждался вопрос модернизации крупнейшей станции России и региона — Заинской ГРЭС до 2024 года.

Борисов прибыл в Казань с целью принять участие в заседании российско-сербской межправительственной комиссии, которое пройдет завтра, 5 марта, передает пресс-служба президента РТ.