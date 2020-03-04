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В Челнах задержали банду, занимавшуюся обналом

20:52, 04.03.2020
В Челнах задержали банду, занимавшуюся обналом
Фото: пресс-служба МВД по РТ

В Набережных Челнах сотрудники правоохранительных органов задержали банду, занимавшуюся незаконным обналичиванием денежных средств.

В преступной группе состояло 17 человек. Все ее члены были родственниками.

По данным полицейских, подозреваемые создали цепочку фирм-однодневок и через них осуществляли финансовые трансакции, не имея на это соответствующей лицензии. Члены банды принимали деньги от клиентов на подконтрольные организации, а затем через посредников обналичивали их.

Клиенты получали наличные, а злоумышленники комиссионное вознаграждение. Его общая сумма, по данным следствия, составила более 32 млн рублей.

Трех подозреваемых задержали в аэропорту. Сейчас остальные участники банды находятся в розыске.

Следком возбудил уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность». Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы до 7 лет, передает пресс-служба МВД по РТ.

ПроисшествияОбщество Татарстан
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