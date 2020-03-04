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«Ак Барс» и «Нефтехимик» проведут второй матч серии плей-офф

13:56, 04.03.2020
«Ак Барс» и «Нефтехимик» проведут второй матч серии плей-офф
Фото: ak-bars.ru

Сегодня, 4 марта, в Казани пройдет второй матч серии первого раунда плей-офф Кубка Гагарина между «Ак Барсом» и нижнекамским «Нефтехимиком».

Первая встреча команд завершилась победой казанцев со счетом 4:1. Игра запомнилась упорной борьбой в первых двух периодах, а также дракой Эмиля Галимова с Павлом Порядиным.

После этой игры команды переедут в Нижнекамск, где проведут еще две встречи.

Матч «Ак Барс» — «Нефтехимик» в прямом эфире покажут телеканалы «ТНВ» и «ТНВ-Планета». Начало встречи — в 19.00 по мск.

СпортХоккей Татарстан
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