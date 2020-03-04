В мэрии Уфы назвали актуальное число жителей столицы РБ

Мэр Уфы Ульфат Мустафин рассказал о демографической ситуации в городе. По его словам, население Уфы на 1 января 2020 года составляет 1,14 млн человек.

Естественный прирост населения по итогам 2019 года оценивается в 280 человек.

При этом в целом численность населения Уфы выросла на 4,6 тысячи человек, передает «Коммерсант». Из них 4,4 тысячи — это мигранты.

На конец 2019 года Уфа занимала восьмое место по численности населения среди 13 российских городов-миллионников.