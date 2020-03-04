Ученые ожидают исчезновения половины песчаных пляжей мира к концу столетия

Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Исследователи утверждают, что глобальные изменения климата уничтожат половину песчаных пляжей планеты уже к 2100 году. Уровень океана повысится, и вода скроет под собой песок, считают ученые.

Превышение температурной нормы означает увеличение уровня Мирового океана, а значит, более сильные штормы и наводнения в некоторых регионах, предупреждают авторы статьи в журнале Nature Climate Change.

Некоторые страны столкнутся с большей угрозой, чем другие, предупреждают ученые. Так, Гамбия и Гвинея-Бисау в Западной Африке могут потерять более 60% своих пляжей, равно как и Ирак, Пакистан, остров Джерси в проливе Ла-Манш и островное государство Палау в Филиппинском море Тихого океана.

Австралия, в свою очередь, может утратить 15 тысяч километров береговой линии, потери Соединенных Штатов, Канады, Мексики, Китая, Ирана, Аргентины и Чили тоже исчисляются тысячами километров.

К таким выводам исследователи пришли, изучая спутниковые снимки. Они призвали эффективно планировать противостояние эрозии пляжей.