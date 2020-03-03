ФРС США снизила процентную ставку из-за коронавируса

Федеральная резервная система США объявила о снижении ставки федерального финансирования сразу на 0,5 процентного пункта до 1—1,25%. Это решение было принято на фоне мировой эпидемии коронавируса.

Снижение оказалось внеочередным и стало первым снижением между плановыми заседаниями, случившимся со времен кризиса 2008 года, передают «Ведомости».

Члены комитета единогласно одобрили смягчение денежной политики. ФРС также дала понять, что может принять дополнительные стимулирующие меры.

«Комитет пристально отслеживает развитие ситуации и воздействие на перспективы экономики, будет использовать свои инструменты и действовать как должно, чтобы поддержать экономику», — говорится в заявлении.