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СМИ: на Украине зафиксирован первый случай коронавируса

12:46, 03.03.2020
СМИ: на Украине зафиксирован первый случай коронавируса
Фото: «Реальное время»

Власти Украины объявили о первом случае заражения новой коронавирусной инфекцией.

Как сообщает «Медуза» со ссылкой на Минздрав Украины, новость была объявлена на специальном экстренном брифинге.

Сообщается, что инфекция подтверждена у мужчины, прибывшего из Италии.

Справка

По данным на 3 марта, в мире выявлено 90899 случая заражения коронавирусом нового типа. 48 тысяч заболевших смогли выздороветь. Зафиксировано 3116 летальных исходов.

Общество Татарстан
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