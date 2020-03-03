СМИ: на Украине зафиксирован первый случай коронавируса
Власти Украины объявили о первом случае заражения новой коронавирусной инфекцией.
Как сообщает «Медуза» со ссылкой на Минздрав Украины, новость была объявлена на специальном экстренном брифинге.
Сообщается, что инфекция подтверждена у мужчины, прибывшего из Италии.
Справка
По данным на 3 марта, в мире выявлено 90899 случая заражения коронавирусом нового типа. 48 тысяч заболевших смогли выздороветь. Зафиксировано 3116 летальных исходов.
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