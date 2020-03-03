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Уфимская «Агидель» третий раз подряд вышла в финал Женской хоккейной лиги

10:26, 03.03.2020
Уфимская «Агидель» третий раз подряд вышла в финал Женской хоккейной лиги
Фото: vk.com/hc_agidel

«Агидель» в полуфинальной серии плей-офф Женской хоккейной лиги (ЖХЛ) в двух матчах одолела красноярскую «Бирюсу» (2:0).

В первой встрече в гостях уфимские хоккеистки обыграли соперниц со счетом 4:1. Во втором матче «Агидель» выиграла 3:0 и прошла дальше.

Таким образом, уфимская команда третий год подряд выходит в финал плей-офф ЖХЛ.

В финальной серии «Агидель» сыграет против китайской «КРС Ванке Рэйз». При этом из-за эпидемии коронавируса в Китае, все матчи финала будут сыграны в Уфе.

Первый матч серии состоится 7 марта, начало встречи — в 11.00 по мск.

СпортХоккей Башкортостан
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