Видео: ночью в Башкирии сгорел автомобиль

В Башкирии прошлой ночью сгорел автомобиль. Видеозапись с места происшествия появилась в соцсети.

Инцидент произошел в селе Чекмагуш на улице Аграрной. В 04.51 спасатели получили сообщение о горении моторного отсека автомобиля. К прибытию пожарных огнем был объят двигатель и наблюдалось задымление салона.

Погибших и пострадавших нет. В причинах пожара сейчас разбирается дознаватель МЧС России.

Несмотря на то, что пока не озвучены даже предварительные версии возгорания, в соцсетях уже появились предположения о поджоге. По сообщению автора видео, пожар связан с общественной деятельностью владельца авто: он якобы является кандидатом в депутаты и приходил с проверками в школы, публикуя результаты проверок в интернете.

Тем не менее в МЧС советуют не торопиться с выводами. Как прокомментировали в пресс-службе, это «нормальная реакция на пожар».

«Нормальная психологическая реакция: в случае пожара винить всех, кроме себя. Но на самом деле все может быть по-другому, в автомобиле может закоротить проводка, может быть неисправность. Необходимо дождаться заключения», — прокомментировали в МЧС.