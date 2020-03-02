Рустам Минниханов проведет XIV расширенное заседание Совета по предпринимательству

В понедельник, 2 марта, в Казани пройдет XIV расширенное заседание Совета по предпринимательству при президенте Республики Татарстан под председательством Рустама Минниханова. В мероприятии примут участие более 200 предпринимателей, а также руководители республиканских органов власти, лидеры общественных объединений бизнеса, главы муниципальных районов, депутаты Государственного совета РТ, представители ключевых республиканских СМИ. Заседание будет транслироваться в режиме онлайн.

В ходе XIV расширенного заседания предприниматели представят и обсудят темы упрощения процедуры историко-культурной экспертизы для бизнеса, смягчения последствий отмены ЕНВД, совершенствования системы автоматического весового контроля, снятия избыточной нагрузки по маркировке молочной продукции и упрощения условий маркировки товаров для самозанятых.

Справка

Совет по предпринимательству — это площадка для взаимодействия предпринимателей с органами власти, на которой представители бизнеса предлагают идеи, инициативы, актуальные вопросы для решения и реализации. Председателем Совета является президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. Предприниматели выступают инициаторами проектов по улучшению предпринимательской среды, снижению чрезмерных бюрократических процедур. Цель совместной работы — реализация предложенных предпринимателями решений актуальных проблем и сложностей бизнеса.

Официальный сайт Совета по предпринимательству

Прямая трансляция: