На стройплощадку Большого Казанского кольца завершили завоз песка

На стройплощадке Большого Казанского кольца завершены работы по завозу песка. Общий объем составил 64,6 тыс. кубометров, сообщает Миндортранс РТ.

Как сообщает пресс-служба со ссылкой на министра транспорта и дорожного хозяйства РТ Ленара Сафина, за неделю выполнена планировка 700 кв. м откосов земляного полотна, завершены работы по завозу песка.

Строители продолжают монтаж опалубки и бетонирование стоек опор пешеходного перехода, а также устройство ростверков и опор под лестничные сходы. Начата сборка силовых подмостьев и опалубки для бетонирования ригелей опор, передает ведомство.

Для укладки ливневой канализации и устройство колодцев вдоль левого съезда за неделю уложены 47 погонных метров труб.

