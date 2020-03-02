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На стройплощадку Большого Казанского кольца завершили завоз песка

10:01, 02.03.2020
На стройплощадку Большого Казанского кольца завершили завоз песка

На стройплощадке Большого Казанского кольца завершены работы по завозу песка. Общий объем составил 64,6 тыс. кубометров, сообщает Миндортранс РТ.

Как сообщает пресс-служба со ссылкой на министра транспорта и дорожного хозяйства РТ Ленара Сафина, за неделю выполнена планировка 700 кв. м откосов земляного полотна, завершены работы по завозу песка.

Строители продолжают монтаж опалубки и бетонирование стоек опор пешеходного перехода, а также устройство ростверков и опор под лестничные сходы. Начата сборка силовых подмостьев и опалубки для бетонирования ригелей опор, передает ведомство.

Для укладки ливневой канализации и устройство колодцев вдоль левого съезда за неделю уложены 47 погонных метров труб.

Общество Татарстан
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