Заговорит ли «Яндекс.Навигатор» по-татарски?

Автоэксперты и общественники ждут татароязычного навигатора в машинах и предлагают использовать его для популяризации родного языка.



В Татарстане на татарском языке сегодня говорит 1,765 млн человек, и многие из них — не только водители — пользуются навигатором, когда куда-то надо добраться впервые. Татарская озвучка в навигаторе могла бы привлечь не только носителей этого языка, но и тех, кто его изучает.



«Татарский язык нужен в навигаторе! У «Яндекса» в этом плане простора для деятельности — поле непаханое, и почему они не делают такие локализации, и не только с татарским, мне вообще непонятно! Возможно, не видят необходимости — ориентируются на то, что в России государственный язык — русский. Но это неправильно, у человека должен быть выбор, в том числе и в этом плане», — уверен представитель Федерации автовладельцев России в Татарстане Рамиль Хайруллин.



Препятствие к тому, чтобы GPS-навигатор заговорил по-татарски, может быть только одно, считает председатель ТРО «Всероссийское общество автомобилистов» Юрий Кулагин, — выгодно это будет или нет.

«Это коммерческий продукт, а в таких случаях условия диктует рынок. Если компаниям, предоставляющим такие услуги, это будет выгодно, они это сделают. А если нет — никто силой их не заставит. Хотя, я думаю, спрос на эту услугу — навигатор на татарском — будет», — сказал он.

