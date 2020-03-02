Масленицу на Лебяжьем посетили 25 тысяч человек

Фото: пресс-служба администрации Кировского и Московского районов

Народные гулянья в честь Масленицы собрали в лесопарке Лебяжье 25 тысяч казанцев. Гости приняли участие в конкурсах, народных забавах, угостились блинами, а также увидели выступление певицы Виктории Дайнеко.

Организаторы подготовили зоны активностей, где гости соревновались в метании валенок, беге с блинами, беге в мешках, играли в хоккей валенках, а также принимали участие в мастер-классах. Кроме этого работала площадка, где каждый мог самостоятельно испечь блины, — за праздник гости испекли 235 блинов.



Кульминацией праздника стало традиционное сжигание чучела Масленицы.

Ранее в Зеленодольске на праздновании Масленицы глава района Михаил Афанасьев приготовил самые большие блины. Ими он угостил всех желающих.

