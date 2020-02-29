«Зенит-Казань» в последнем домашнем матче «регулярки» обыграл «АСК»

«Зенит-Казань» в заключительном домашнем матче регулярного чемпионата Суперлиги по волейболу обыграл нижегородский «АСК» (3:1).

Казанцы владели инициативой и могли завершать игру в трех сетах. Гости хорошо проявили себя в третьей партии, которая закономерно закончилась их победой. «Зенит» гораздо лучше соперника действовал на приеме мяча (57% против 42%), а также чаще выигрывал очки блоком (13 против 8). Кроме того, казанцы были успешнее при подачах, игроки хозяев выполнили сразу 9 эйсов.

Самым результативным игроком в составе «Зенита» стал Цветан Соколов, набравший 22 очка.

«Зенит-Казань» — «АСК» (Нижний Новгород) — 3:1 (25:17, 25:20, 28:30, 25:21).