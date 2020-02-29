Минтранс Татарстана напомнил о введении ограничения на движение большегрузов по республиканским дорогам

С 1 апреля на республиканских дорогах вводится ограничение на движение грузовиков, у которых нагрузка превышает 6 тонн на ось. Оно будет действовать до конца месяца, сообщила пресс-служба Минтранса РТ.

Перечень автомобильных дорог регионального значения, на которых вводится временное ограничение движения в весенний в 2020 году, размещен здесь.

Аналогичное временное ограничение будет вводиться и летом, если температура превысит +32°С. В этом случае проезд большегрузов будет закрываться с 10.00 до 22.00.

«Временное ограничение движения в весенний период не запрещает движение по автомобильным дорогам, а лишь ограничивают предельно допустимые нагрузки на оси транспортных средств, перевозящих грузы», — подчеркивают в министерстве.