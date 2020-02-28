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На следующей неделе объявят город, который примет Суперкубок УЕФА 2022 или 2023 года

16:16, 28.02.2020
На следующей неделе объявят город, который примет Суперкубок УЕФА 2022 или 2023 года
Фото: realnoevremya.ru

В начале следующей недели в швейцарской Лозанне объявят город, который получит право проведения Суперкубка УЕФА 2022 или 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Мэр города Ильсур Метшин заявил, что у столицы Татарстана есть все шансы победить в конкурсе и принять одно из самых значимых спортивных событий.

Напомним, в конце октября 2019 года Российский футбольный союз (РФС) подал заявку на проведение матча за Суперкубок УЕФА в 2022 или 2023 году в Казани.

СпортФутбол Татарстан
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