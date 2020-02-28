Госстройнадзор Татарстана предупредил челнинских застройщиков об опасности вентфасада

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Госстройнадзор РТ обнаружил опасные конструкции вентилируемых фасадов на объектах двух компаний в Набережных Челнах. В ведомстве объяснили необходимость соблюдения всех норм при проектировании фасадов из керамогранита.

Семинар ведомства в Челнах прошел 26 февраля. Застройщикам рассказали о важности подготовки проектов, соответствующих всем регламентам, сообщает пресс-служба Госстройнадзора РТ.

Объекты с опасными фасадами замечены у компаний «Авангард-Ч» и «Камстройпроект», передает chelny-biz.ru. Застройщики же пожаловались на отсутствие в городе специалистов, которые могут спроектировать и установить качественный фасад.