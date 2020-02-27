Кремль о голосовании по Конституции 22 апреля: «К дню рождения Ленина это никакого отношения не имеет»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил выбор 22 апреля датой голосования по правка в Конституцию. По его словам, это никак не связано с днем рождения Владимира Ленина.

Он отметил, что к 22 апреля у православных закончится Великий пост, а у мусульман ещё не начнется Рамадан.

«В то же время весна, и сравнительно недалеко от сегодняшнего дня», — цитирует Пескова RT.

По его словам, оснований для корректив из-за распространения коронавируса в ряде стран нет.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с рабочей группой по поправкам в Конституцию РФ заявил, что всероссийское голосование должно пройти в рабочий день, который объявят выходным. Вчера сопредседатель рабочей группы по обсуждению изменений в Конституцию Андрей Клишас предложил провести общероссийское голосование по поправкам 22 апреля.