Клишас предложил дату голосования по поправкам в Конституцию

Сопредседатель рабочей группы по обсуждению изменений в Конституцию Андрей Клишас предложил провести общероссийское голосование по поправкам 22 апреля.

«Логика выбора здесь была достаточно простой. К 19 апреля заканчивается православный пост, Пасха. 24 апреля у наших братьев-мусульман начинается священный месяц Рамадан, между этими датами 22-е число — это рабочий день. Ну мы также должны будем предусмотреть, что, конечно же, этот день будет объявлен выходным днем, этот выходной день — он не будет никоим образом компенсирован за счет текущих выходных других, праздничных дней. 22 апреля нам представляется такой оптимальной датой», — объяснил выбор сенатор (цитата по «РИА Новости»).



Ранее президент России Владимир Путин на встрече с рабочей группой по поправкам в Конституцию РФ заявил, что всероссийское голосование должно пройти в рабочий день, который объявят выходным.



Напомним, сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Талия Хабриева сообщала, что дата общероссийского голосования по поправкам может быть названа в среду, 26 февраля.

