В Набережных Челнах байкеры отменили гонки в связи со смертью друга
В Набережных Челнах отменены гонки на мотоциклах «Урал» с коляской. Они должны были состояться в субботу, 29 февраля.
Отмена мероприятия связана со смертью одного из участников мотоклуба «Стальные волки» Максима Чернова. Судя по сообщению его друзей, мужчина скончался от продолжительной болезни.
«Его знали многие из старой мотогвардии... К сожалению, последние годы он сильно болел...и болезнь забрала его жизнь... Но до последнего момента он мечтал о том, как соберет свою Валькирию и снова умчится в бесконечные дали. И он умчался...» — написали его друзья, выразив соболезнование родным и близким (орфография и пунктуация сохранена, — прим. ред.)
Похороны Максима Чернова состоятся сегодня. Отпевание назначено на 11 часов.
Ранее в Татарстане почтили память погибших байкеров.
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