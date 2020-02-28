В Набережных Челнах байкеры отменили гонки в связи со смертью друга

Фото: соцсети

В Набережных Челнах отменены гонки на мотоциклах «Урал» с коляской. Они должны были состояться в субботу, 29 февраля.

Отмена мероприятия связана со смертью одного из участников мотоклуба «Стальные волки» Максима Чернова. Судя по сообщению его друзей, мужчина скончался от продолжительной болезни.

«Его знали многие из старой мотогвардии... К сожалению, последние годы он сильно болел...и болезнь забрала его жизнь... Но до последнего момента он мечтал о том, как соберет свою Валькирию и снова умчится в бесконечные дали. И он умчался...» — написали его друзья, выразив соболезнование родным и близким (орфография и пунктуация сохранена, — прим. ред.)



Похороны Максима Чернова состоятся сегодня. Отпевание назначено на 11 часов.

Ранее в Татарстане почтили память погибших байкеров.

