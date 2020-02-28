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Крупнейшее детское кафе Казани в парке Горького поменяет концепцию

07:26, 28.02.2020
Крупнейшее детское кафе Казани в парке Горького поменяет концепцию
Фото: : parkseason.ru

Одно из главных и самых больших детских кафе Казани «Густав Кафо» в парке им. Горького откроется в конце апреля не просто в обновленном помещении, но и под новой вывеской и концепцией.

Ресторатор планирует открыть обновленное заведение в конце апреля. Руководитель «Густав Кафо» Альбин Баймурзин рассказал «Реальному времени», что кафе ждет не просто ремонт, а масштабная реновация.

— Ремонт мы проводим периодически, а дизайн за пять лет еще не меняли. Второй этаж останется таким же, с детской тематикой и знаменитой двухэтажной горкой. Все развлекательные мероприятия тоже возобновятся, как только мы откроемся. Изменится первый этаж, облагородим летнюю террасу. Дадим заведению новое название, а ценовую политику сохраним, — сообщил Баймурзин.

Сейчас компания разрабатывает проект. По оценкам экспертов, ребрендинг и смена формата потребуют до 30 млн рублей в случае масштабных строительных работ.

Подробнее читайте в материале «Реального времени»

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