В Казани открылась конференция о проблемах женщин в политике и бизнесе

Фото: Максим Платонов

В Торгово-промышленной палате Татарстана стартовала всероссийская конференция «И бизнес, и политика: «Женщина — Руководитель — проблемы и решения. Международный аспект». Для участия в ежегодном форуме в Казани прибыла большая делегация Общероссийской Ассамблеи женщин-руководителей под руководством Людмилы Хохлачевой. За круглым столом собралось порядка 30 представительниц бизнес-индустрии из регионов страны.



Программу встречи открыла депутат Госсовета РТ шестого созыва, председатель комиссии по установлению идентичности текстов законов на татарском и русском языках Римма Ратникова с докладом о роли современной женщины во властных структурах.

— Сколько бы ни говорили о проблемах женщин в политике, в бизнесе, эта тема и сейчас остается малоизученной и, я бы сказала, загадочной. Хотя основные посылы абсолютно на поверхности: женщина — хранительница очага, и эти функции должна осуществлять не только в своем доме, но и в государственной политике, делая ее лояльнее к семье, детям, в целом к человеку, поднимая вопросы социальной политики, образования здравоохранения. Темы очень интересные и, я думаю, достойные обсуждения, — подчеркнула депутат.

В повестке конференции — меры государственной, региональной поддержки и личностные факторы развития женского предпринимательства, народная дипломатия. Федеральный форум под эгидой ассамблеи проводится в третий раз, в 2021 году конференцию будет принимать Республика Крым.