В Роспотребнадзоре назвали новый путь распространения коронавируса

Коронавирусная инфекция может распространяться не только воздушно-капельным путем, еще один путь ее распространения — через грязные руки, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Сегодня мы говорим уверенно, что, помимо воздушно-капельного пути, скорее всего, распространяется возбудитель через грязные руки и грязную воду», — передает ТАСС ее слова.

Глава ведомства отметила, что меры профилактики в целом схожи с мерами профилактики гриппа. Так, рекомендуется носить с собой дезинфицирующее средство для рук.

Особенно осторожными следует быть в людных местах, например, аэропортах, вокзалах, общественном транспорте, и максимально сократить прикосновения к поверхностям и предметам. Также в Роспотребнадзоре рекомендуют носить одноразовые салфетки и всегда прикрывать нос и рот при кашле или чихании.

Кроме того, находясь на рабочем месте, следует постоянно очищать поверхности и устройства: клавиатуру компьютера, экран смартфона, пульты, дверные ручки.

Ранее Попова заявила, что риск распространения нового коронавируса в России возрастает из-за ситуации в мире.

