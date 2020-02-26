В Татарстане за год планируется отремонтировать 28 «улиц Победы»

Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

В 2020 году в Татарстане планируется отремонтировать 28 объектов по проекту «Улица Победы», который входит в нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

По этому проекту предполагается реконструировать улицы, названия которых связаны с Днем Победы, героями Великой Отечественной войны.

На 16 улицах будет проведен ремонт покрытия или устройство переходного типа покрытия, на 12 — благоустроят прилегающие к улице тротуары, установят недостающие дорожные знаки, сообщает пресс-служба Минстроя Татарстана.

В список вошли три улицы в Агрызе: Шабалина, Шамсутдинова и Гайнуллина; в Азнакаево — улица Джалиля и площадь Победы; в Аксубаево — улицы Победы и Мазилина; в Бугульме — улицы Георгия Жукова и Николая Сентюкова; в Болгаре — улица Абдуллы Алиша; Тетюшах — улицы 50 лет Победы и Родионова. Два объекта Ютазинского района вошли в программу ремонта в рамках проекта: планируется устройство покрытия из щебеночно-песчаной смеси на грунтовой дороге улицы Рокоссовского в селе Старые Уруссу и Героя Шарипова в селе Байряки-Тамак.

В Казани запланирован ремонт участков проспекта Победы и улицы Рихарда Зорге.