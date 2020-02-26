Многострадальный «Татфлот» топят долги по зарплате, сокрытие средств и штрафы

Фото: Александр Шакиров

Мухутдинова будут судить

Уголовное дело в отношении бывшего генерального директора АО «Судоходная компания «Татфлот» Рустэма Мухутдинова направлено в суд, сообщили «Реальному времени» в Приволжском следственном управлении на транспорте СК России. Его обвиняют в сокрытии денежных средств и имущества, за счет которых должны были взыскать недоимки по налогам, сборам и страховым взносам. Эти действия квалифицируются по ч. 1 ст. 199.2 УК РФ. Максимум, что грозит Мухутдинову, — 3 года лишения свободы.

Следователи выяснили, что в 2018 году при наличии крупных долгов перед ФНС Мухутдинов «спрятал» более 5 миллионов рублей из денежных средств компании. Для этого он использовал расчетные счета третьих лиц (подконтрольной организации), чтобы проводить платежи контрагентам.

В управлении сообщили также, что Мухутдинов признал вину в содеянном, более того — погасил задолженность перед налоговой.

600 человек без зарплаты, смена руководства...

Ситуацию с сокрытием денежных средств следователи обнаружили, расследуя другое уголовное дело — о невыплате зарплаты. Долги перед работниками копились еще с 2018 года, компания неоднократно отчитывалась об их погашении, но оно было лишь частичным. В целом объем задолженности достигал 120 млн рублей, зарплату недополучили 600 человек. Следователи опросили каждого из них. Через суд был наложен арест на принадлежащий «Татфлоту» земельный участок стоимостью в 130 млн рублей.

Следователи выяснили, что в 2018 году при наличии крупных долгов перед ФНС Мухутдинов «спрятал» более 5 миллионов рублей из денежных средств компании. Фото korabel.ru

После случившегося в компании приняли «эффективные меры организационного и управленческого характера с целью недопущения таких случаев впредь». Об одной мере можно сказать точно: Мухутдинов уже не занимает кресло гендиректора «Татфлота». Сейчас компанией руководит Ильдар Тимергалиев — еще он глава «Волжской буксирной компании», бенефициаром которой числится владелец ПСО «Казань» Равиль Зиганшин.

...и другие неприятности «Татфлота»

В отношении компании все еще открыты исполнительные производства на сумму почти в 130 млн рублей, большая часть которых приходится на налоги и сборы (83,6 млн рублей) и задолженности (38,3 млн рублей). За 2018 год компания зафиксировала выручку в размере более миллиарда рублей, чистый убыток — 1,9 млн рублей. Кроме того, некое АО «Карат», занимающееся сделками с ценными бумагами, заявило о намерении подать в суд с целью признания «Татфлота» банкротом.

В апреле 2019 года Приволжский транспортный прокурор Тимур Кебеков заявлял, что «Татфлот» может перейти в собственность республики, чтобы на предприятии погасили долги по зарплате. Но структура собственников с того момента не поменялась — предприятие принадлежит Минземимуществу Татарстана, но лишь частично, на 25%, через ОАО «Татфлот». Остальные 75% через ряд компаний принадлежат бизнесмену Револю Исмагилову. В СМИ его связывают с Равилем Зиганшиным — впрочем, выше уже приводились более очевидные связи руководства «Татфлота» с главой ПСО «Казань».

В апреле 2019 года Приволжский транспортный прокурор Тимур Кебеков заявлял, что «Татфлот» может перейти в собственность республики, чтобы на предприятии погасили долги по зарплате. Фото ptproc.ru

Напомним, что компания также фигурировала в СМИ в негативном контексте не только как крупный должник по зарплате и налогам, но и как владелец судна «Москва-130», капитан которого допустил перегруз на 100 с лишним пассажиров на маршруте. Это стало основанием для возбуждения уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Единственным подсудимым по этому делу стал капитан судна. В июне 2018 года его приговорили к сравнительно небольшому штрафу.