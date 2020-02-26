В Татарстане комендата студенческого общежития обвинили в погроме

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В Татарстане студенты Мензелинского сельхозтехникума обвинили коменданта общежития в погроме комнаты. Видеозапись произошедшего они опубликовали в соцсети

Женщина прила в комнату молодых людей и попросили их разморозить холодильник. Не увидев реакции она решила сделать это сама: открыла его и начала выбрасывать продукты на пол, передает «Комсомольская правда».

По совам студентов, подобное происходит не в первый раз. По данному факту руководство учреждения проводит проверку.

