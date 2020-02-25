Власти Крыма разорвали договор с казанской компанией, возводившей мемориал в память о высылке крымских татар

Крымские власти решили разорвать договор с основанным в Казани ООО «Стройкомтех», выступавшим подрядчиком центра полиэтнической культуры в Симферополе и мемориала в поселке Сюрень.

В Минстрое республики отметили, что работы на объектах не ведутся уже около года. Теперь министерство начнет поиск нового подрядчика строительства мемориала в память о высылке крымских татар. А вот симферопольский культурный центр будет законсервирован, передает агентство «Крыминформ».

Как отмечает SM-news, ООО «Стройкомтех» было зарегистрировано в Казани в 2013 году. Владельцем и директором компании указан Азат Мухаметзянов. В 2018-м «Стройкомтех» сменил место прописки на Симферополь.

За строительство Центра полиэтнической культуры молодежи при Крымском инженерно-педагогическом университете компания взялась в 2016 году. Отмечается, что на закладке объекта присутствовал глава Крыма Сергей Аксенов.



