В Госдуме предложили обязать Росреестр предупреждать граждан об аварийном состоянии недвижимости

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Депутат Госдумы от «Единой России» Наталья Костенко предложила законопроект, обязывающий региональные и муниципальные власти передавать в Росреестр данные о признании аварийными многоквартирных домов. Ведомство же должно включать эту информацию в выписку из ЕГРН.

Костенко убеждена, что сейчас покупателю почти невозможно вовремя получить данные о признании дома аварийным.

«Фактически только путем направления официального запроса в мэрию в течение 30 дней, что ставит сделку под угрозу. Таким образом, состояние дома он (покупатель) может оценить только визуально», — передает слова депутата «РИА Новости».

Костенко сообщила, что законопроект направлен в координационный совет по законотворческой деятельности фракции «Единая Россия» и регионы.

По мнению депутата, инициатива позволит защитить права граждан. Информация об аварийности дома в выписке из Единого государственного реестра недвижимости позволит покупателям лучше оценивать сделку и поможет сократить расходы государства.