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Роспотребнадзор прокомментировал состояние эвакуированных в Казань и Владивосток россиян с Diamond Princess

14:59, 25.02.2020
Роспотребнадзор прокомментировал состояние эвакуированных в Казань и Владивосток россиян с Diamond Princess

В Роспотребнадзоре охарактеризовали как удовлетворительное состояние всех россиян, эвакуированных в Казань и Владивосток с борта круизного лайнера Diamond Princess.

«Проблем нет», — цитирует ответ ведомства «РИА Новости».

В информационном бюллетене Роспотребнадзора отмечается, что на утро вторника в Китае было зарегистрировано 77 779 случаев заболевания коронавирусом. Общее число заболевших в мире составляет 80 147 подтвержденных случаев.

Напомним, что в Казань доставили 8 пассажиров Diamond Princess. Подозрения на коронавирус были. Однако сегодня Минздрав Татарстана сообщил, что у всех эвакуированных не выявлено ни кашля, ни насморка.

ОбществоМедицина Татарстан
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