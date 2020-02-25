В Минздраве Татарстана рассказали о состоянии пассажиров Diamond Princess

Минздрав Татарстана отчитался о состоянии 8 пассажиров, прибывших с круизного лайнера Diamond Princess.

На 25 февраля состояние здоровья эвакуированных оценивается как удовлетворительное. Повышения температуры не зафиксировано, кашля и насморка нет. Ведется ежедневный лабораторный контроль.



Также под контролем находится состояние медицинского персонала.

Напомним, эвакуированные проведут в РКИБ 14 дней, они пройдут необходимый карантин. В течение этого времени пациенты будут контактировать только с врачами, которые все две недели также будут жить в специальном боксе, сообщает пресс-служба ведомства.