В Минздраве Татарстана рассказали о состоянии пассажиров Diamond Princess
Минздрав Татарстана отчитался о состоянии 8 пассажиров, прибывших с круизного лайнера Diamond Princess.
На 25 февраля состояние здоровья эвакуированных оценивается как удовлетворительное. Повышения температуры не зафиксировано, кашля и насморка нет. Ведется ежедневный лабораторный контроль.
Также под контролем находится состояние медицинского персонала.
Напомним, эвакуированные проведут в РКИБ 14 дней, они пройдут необходимый карантин. В течение этого времени пациенты будут контактировать только с врачами, которые все две недели также будут жить в специальном боксе, сообщает пресс-служба ведомства.ОбществоМедицинаПроисшествия Татарстан
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