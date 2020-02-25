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«Ак Барс» примет в Казани уфимский «Салават Юлаев»

11:38, 25.02.2020
«Ак Барс» примет в Казани уфимский «Салават Юлаев»
Фото: ak-bars.ru

Сегодня «Ак Барс» проведет матч регулярного чемпионата КХЛ. Соперником казанцев станет уфимский «Салават Юлаев».

Это уже шестой матч этих команд в нынешнем чемпионате КХЛ. Ранее трижды победили казанцы, «Салават Юлаев» взял верх в двух «зеленых дерби» в сезоне.

Напомним, «Ак Барс» уже обеспечил себе победу в Восточной конференции и в первом раунде плей-офф сыграет с «Нефтехимиком». Уфимцы также гарантировали себе участие в Кубке Гагарина, но пока не узнали своего будущего соперника.

Встреча состоится в Казани и начнется в 19.00 по мск.

СпортХоккей БашкортостанТатарстан
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