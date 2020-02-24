«Нефтехимик» сыграет с «Ак Барсом» в первом раунде Кубка Гагарина

Китайский «Куньлунь Ред Стар» потерпел поражение от рижского «Динамо» со счетом 1:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги и потерял шансы на участие плей-офф.

Таким образом, последнюю путевку в Кубок Гагарина получил нижнекамский «Нефтехимик», который сегодня обыграл «Амур» со счетом 3:2. В первом раунде команда встретится с казанским «Ак Барсом».

Ранее Континентальная хоккейная лига (КХЛ) опубликовала на своем официальном сайте сетку матчей первого раунда Кубка Гагарина. «Ак Барс», гарантировавший себе первую строчку в Восточной конференции, начнет плей-офф 2 марта в Казани. Также команда Квартальнова сыграет домашнюю встречу 4 марта. В гостях казанцы проведут как минимум две игры, 6 и 8 марта. В случае если понадобятся дополнительные матчи, встречи пройдут 10, 12 и 14 марта.