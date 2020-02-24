Казанский хор ветеранов выступил в Санкт-Петербурге — видео

Фото: скриншот

Казанский народный хор ветеранов войны и труда «Полет» выступил в Санкт-Петербурге, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Хор в основном состоит из женщин старше 60 лет. Они поют и песни военных лет, советские песни, современные и татарские песни.

Теперь главная цель хора— выступление в честь 100-летия ТАССР. Сейчас они готовят новую программу, состоящую преимущественно из песен тех лет.

Подробнее — в репортаже ТНВ.