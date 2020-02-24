Казанский хор ветеранов выступил в Санкт-Петербурге — видео
Казанский народный хор ветеранов войны и труда «Полет» выступил в Санкт-Петербурге, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.
Хор в основном состоит из женщин старше 60 лет. Они поют и песни военных лет, советские песни, современные и татарские песни.
Теперь главная цель хора— выступление в честь 100-летия ТАССР. Сейчас они готовят новую программу, состоящую преимущественно из песен тех лет.
Подробнее — в репортаже ТНВ.ОбществоКультура Татарстан
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