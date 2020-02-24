«КАМАЗ» не смог выйти в финал Кубка ФНЛ, уступив в полуфинале «Химкам»

«КАМАЗ» в полуфинальном матче Кубка ФНЛ с минимальным счетом уступил подмосковным «Химкам» (0:1).

Встреча началась с преимуществом команды Юрана. «Химки» несколько раз имели возможность открыть счет, но забить не смогли. В концовке первого тайма подмосковный клуб остался в меньшинстве из-за второй желтой карточки Баженова. В перерыве матча не выдержали нервы и у главного тренера «Химок», который также был удален до конца игры.

Во втором тайме полузащитник «КАМАЗа» Евсеев дважды грубо нарушил правила и заработал красную карточку. Спустя 10 минут «Химки» открыли счет, точный удар удался Трошечкину. «КАМАЗ» пошел большими силами вперед, однако это привело лишь к еще одному удалению в матче. Нервы не выдержали у лидера челнинцев Гаглоева. После этого «Химки» уверенно довели дело до победы.

Таким образом, «КАМАЗ» остановился в шаге от финала и теперь сыграет в матче за третье место.

«КАМАЗ» (Набережные Челны) — «Химки» (Московская обл.) — 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 — 63, Трошечкин.