Ученые выдвинули новую теорию появления китайского коронавируса

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Ученые пришли к выводу, что передача нового типа коронавируса от человека к человеку началась еще в ноябре или начале декабря 2019 года.

«Новый тип коронавируса попал на рынок морепродуктов «Хуанань» из другого места, быстро распространился и на самом рынке, и за его пределы», — приводит сообщение тропического ботанического сада при Китайской академии наук «РИА Новости».

По данным экспертов, некий «нулевой пациент» мог инфицировать кого-то на «Хуанане», а переполненный рынок морепродуктов с не лучшими санитарными условиями стал благоприятной средой для распространения вируса между людьми.



Ранее китайские эксперты предположили, что источником нового типа коронавируса, распространившегося в Китае, является мясо диких животных.