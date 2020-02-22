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США обвинили Россию в дезинформации о коронавирусе

18:47, 22.02.2020
США обвинили Россию в дезинформации о коронавирусе
Фото: pixabay.com

Сотрудник Госдепартамента США Филипп Рикер заявил, что тысячи связанных с Россией аккаунтов в социальных сетях распространяют сообщения о китайском коронавирусе, к вспышке которого якобы причастны Штаты.

Речь идет об утверждениях, что COVID-19 — биологическое оружие, произведенное ЦРУ, а распространение вируса является попыткой США вести экономическую войну с Китаем, передает AFP.

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