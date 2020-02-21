В Башкирии на пожаре погиб ребенок

В пятницу вечером в селе Юлдашево Учалинского района произошел пожар в жилом доме. В результате погиб мальчик 2017 года рождения.

Сообщение о пожаре поступило в 20:47, передает пресс-служба башкортостанского главка МЧС. Загорелся частный днем, в котором находились трое детей.

Площадь пожара составила всего 2 кв.м. Хозяин дома и его сосед вытащили детей. Всех их увезли в учалинскую ЦГБ. Однако младший мальчик скончался, не приходя в сознание. Ещё 2 мальчиков 2013 и 2015 г.р., сейчас находятся под присмотром врачей. По предварительным данным, состояние оценивается как тяжелое и средней тяжести.

В МЧС подчеркивают, что в доме был установлен пожарный извещатель и он сработал.