В казанском парке Горького закрыли кафе «Густаф Кафо»

В парке Горького в Казани закрыли кафе «Густаф Кафо» на ремонт. Об этом «Реальному времени» сообщили очевидцы.

«Ресторан закрыт на ремонт. Просим извинения за доставленные неудобства», — табличка с такой надписью появилась на двери заведения.

Напомним, в мае 2018 года Вахитовский районный суд Казани признал незаконной наценку в 10% за обслуживание в кафе.

«Густаф Кафо» изначально называлось «АндерСон» и было частью федеральной франшизы. Далее выяснилось, что в Казани здание кафе построили с нарушениями, и в итоге франшиза ушла.