Зинэтула Билялетдинов пока не намерен возвращаться в хоккей в качестве тренера

Бывший главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов заявил, что пока не думает о возвращении в хоккей в качестве тренера.

«Я пока наслаждаюсь тем, что есть сейчас. Работа отбирает достаточно много сил, сейчас у меня их достаточно, это хорошее время, чтобы отдохнуть, полюбоваться самой атмосферой хоккея. Я уже стараюсь смотреть, отталкиваюсь от того, чтобы не оценивать хоккей, а получать от него удовольствие», — сказал Билялетдинов ТАСС.

64-летний Билялетдинов тренировал казанский «Ак Барс» с перерывом на работу в сборной России с 2004 года. Под его руководством казанцы первыми в истории КХЛ выиграли три Кубка Гагарина (2009, 2010, 2018).

Ранее стало известно, что Билялетдинов отказался возглавить ярославский «Локомотив».