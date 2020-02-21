Приложение «Яндекс.Транспорт» закроют в мае

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Российская компания «Яндекс» в мае закроет приложение «Яндекс.Транспорт», которое показывает в онлайн-режиме передвижение автобусов, троллейбусов и трамваев. Функционал сервиса перейдет в приложение «Яндекс.Карты».

В ноябре 2019 года в «Яндекс.Картах» появился отдельный раздел с маршрутами городского транспорта, который повторял возможности «Яндекс.Транспорта». Последнее приложение закрывают из-за пересечения аудитории двух сервисов.

Напомним, что осенью прошлого года в Казани часто не работал «Яндекс.Транспорт».