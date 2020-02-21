Фарид Мухаметшин поздравил татарстанцев с днем родного языка

Фото: «Реальное время»

21 февраля отмечается Международный день родного языка. Спикер Госсовета РТ Фарид Мухаметшин поздравил татарстанцев с праздником, отметив, что речь на родном языке является необходимой для становления личности.

«Многие эксперты сходятся во мнении, что язык угасает, если его изучают менее 70% детей. Ведь родной язык — еще и основной механизм саморазвития личности, возможность творческого самовыражения, способ и форма мировосприятия, передаваемые из поколения в поколение», — говорится в обращении.

Председатель Госсовета РТ выразил беспокойство и надежду на активную работу по сохранению языковой и культурной этноидентичности в регионе. В этом поможет перепись населения, которая уточнит количественный и национальный состав жителей республики.