Новости общества

09:22 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Фарид Мухаметшин поздравил татарстанцев с днем родного языка

09:07, 21.02.2020
Фарид Мухаметшин поздравил татарстанцев с днем родного языка
Фото: «Реальное время»

21 февраля отмечается Международный день родного языка. Спикер Госсовета РТ Фарид Мухаметшин поздравил татарстанцев с праздником, отметив, что речь на родном языке является необходимой для становления личности.

«Многие эксперты сходятся во мнении, что язык угасает, если его изучают менее 70% детей. Ведь родной язык — еще и основной механизм саморазвития личности, возможность творческого самовыражения, способ и форма мировосприятия, передаваемые из поколения в поколение», — говорится в обращении.

Председатель Госсовета РТ выразил беспокойство и надежду на активную работу по сохранению языковой и культурной этноидентичности в регионе. В этом поможет перепись населения, которая уточнит количественный и национальный состав жителей республики.

Общество Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров