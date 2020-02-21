В Татарстане может пройти фестиваль «Культурный код»

Татарстан вошел в число регионов, где может пройти фестиваль «Культурный код». Об этом сообщил министр молодежи РТ Дамир Фаттахов.

Фестиваль уличного искусства позволяет талантливым молодым художникам украсить фасады жилых домов муралами — огромными граффити.

«Это огромное направление, которое может органично интегрироваться в городскую среду и преобразить ее. Ребята уже предложили несколько интересных идей по фасадам, в том числе в тематике Года памяти и славы, который мы отмечаем всей страной в этом году. Но итоговое решение по самому рисунку примут жители — это одно из условий проведения фестиваля, поэтому мы будем активно вовлекать самих жителей в процесс преобразования», — написал Фаттахов.



Где именно пройдет фестиваль, решит народное онлайн-голосование.

