В Татарстане рыбаков оштрафовали за выезд на лед на «Оке»

В Татарстане трое рыбаков выехали на «Оке» на лед Куйбышевского водохранилища. Владелец авто был оштрафован на 4,5 тысячи рублей.

Сообщение о выехавшем на лед автомобиле поступило в 09:53, сообщает пресс-служба МЧС Татарстана.

В ведомстве отмечают, что на водохранилище толщина льда не превышает 20 см.

«К тому же, последние несколько дней в Татарстане установилась круглосуточная плюсовая температура, в результате чего была даже приостановлена работа всех официальных ледовых переправ», — говорится в сообщении МЧС.